Gazzetta su Insigne: non avrebbe immaginato un'offerta come quella di Toronto! Mai ha creduto di poter andare via da Napoli

Da ottobre il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è a conoscenza del forte interessamento del Toronto nei suoi confronti. Da tempo quindi sta pesando le ragioni di una scelta che tocca direttamente molti aspetti emotivi, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

"L’offerta dal Canada è irrinunciabile. Ma Insigne sta analizzando anche i riflessi professionali che scatteranno sulla sua scelta: mai avrebbe immaginato di avere un’offerta come l’ultima che gli è stata recapitata dal Canada. Anche in un periodo di confronto con il club in fase di rinnovo o di adeguamento del contratto mai ha creduto effettivamente di poter andare via. Con Pisacane la voglia di restare al Napoli non ha visto sinora alternative. Lasciare Napoli vorrebbe dire distaccarsi anche dalle sue radici familiari e affettive"