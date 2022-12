Gazzetta - Su Frattesi non solo la Roma ma anche il Napoli! La strategia di mercato

La Roma da tempo insegue Davide Frattesi del Sassuolo, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Frattesi non piace solo alla Roma, ma il club giallorosso ha in mano un asso importante, cioè quello di avere il 30% sulla rivendita del giocatore. Il che significa che, comprandolo, significherebbe avere uno sconto di quell’importo. La valutazione che ne fa il Sassuolo, però, non è inferiore ai 30 milioni.

Se Wijnaldum non darà garanzie di poter rientrare bene a fine mese, si potrebbe pensare a studiare una strategia che anticipi l’arrivo di Frattesi, peraltro seguito anche da Inter e Napoli"