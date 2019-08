Gazzetta - Silenzio imbarazzante di Icardi verso il Napoli, vuole la Juve! Ad oggi è impossibile che i bianconeri tengano fede ad un patto con l'argentino

Dopo i contatti dei giorni scorsi non ci sono state risposte di alcun genere da parte di Mauro Icardi al Napoli. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nessuno stop esplicito ma un lacerante silenzio che, con il passare delle ore, diventa imbarazzante. Perchè Mauro Icardi, attaccante argentino dell'Inter, ad oggi vorrebbe ancora la Juventus.

"È la conferma dell’ormai noto teorema che vuole Icardi ancora tra le braccia della Juve, lontano da chicchessia. Va seguita con attenzione la strategia dei campioni d’Italia, a loro volta impegnati in una cura dimagrante della rosa di Sarri. I blitz in serie di Paratici confermano che a Torino qualcuno è di troppo. Da tempo il nome di Dybala è inserito nella lista dei partenti, ma sinora gli acquirenti non hanno avuto successo. Né il club di Agnelli intende accontentare la volontà nerazzurra che porterebbe a uno scambio tra Icardi e la Joya. Stando così le cose, con Dybala confermato insieme a Higuain e Mandzukic, è impossibile che la Juve tenga fede al patto con Maurito"