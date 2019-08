Gazzetta si sbilancia: Campana sarà l'idolo di Napoli! Fisico, tecnica e senso del gol: affare da 5 mln

Calciomercato Napoli, ieri l'agente ha confermato in esclusiva a CN24 l'esistenza di una trattativa: Napoli? Discorso aperto, ma non è fatta. E' un piccolo Ibrahimovic, la verità su quel post su Instagram, oggi l'edizione de La Gazzetta dello Sport traccia il profilo del giocatore e si sbilancia dando l'operazione quasi per fatta: 'Fisico, tecnica e senso del gol: Campana sarà l'idolo di Napoli'

Carattetistiche tecniche Leonardo Campana

Se tratti sia un big (Icardi) sia uno che non lo è ma che in pochi minuti può darti la scossa (Llorente), vuoi vedere che con il terzo nome hai entrambi? Perché il Napoli con Leonardo Campana potrebbe prendere due piccioni con una fava: un potenziale bomber, ma in grado di inserirsi già nelle rotazioni offensive fornendo subito un contributo. Il tutto in un’operazione da 5 milioni Campana, classe 2000, ha mille soprannomi (su tutti «El angel del gol»), ma un ruolo ben definito: centravanti. Ha stazza, ma non è piantato, piedi buoni e un gran senso sia della porta che della palla. A volte pare sgraziato, ma solo perché arriva sul pallone anche in maniera non convenzionale, allungando le gambe lunghe alla Ibra per anticipare un difensore e inventando tocchi che non ti aspetti. Ama sgomitare coi difensori, il che ne può facilitare l’adattamento all’Italia.

Famiglia Leonardo Campana