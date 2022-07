Gazzetta - Rinnovo Meret, c'è pentimento? Kepa in pole, il Chelsea pronto a pagare parte dell'ingaggio

Manca soltanto un autografo per certificare un altro matrimonio tra Meret e il Napoli. L’accordo è fino al 2027, tuttavia temiamo che ci possa essere tempo e spazio per qualche pentimento. Forse non del club, che ha comunque avvertito di voler prendere un portiere con esperienza europea.

Come riporta Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport:

"Non escludiamo che sia Meret a spendere qualche riflessione in più, aspettando un autografo che ancora ufficialmente non c’è. Tutto questo perché il quesito non è banale: rinnovare significherebbe avere la certezza di giocare, ora che Ospina ha cambiato aria, oppure arriverà un portiere dello stesso spessore? Il rischio c’è, anche grosso, il Napoli sta sondando piste di assoluto livello. Un mese fa l’indiziato era Sirigu, adesso in tanti farebbero salti di gioia se arrivasse Kepa. Quest’ultimo al Chelsea è chiuso da Mendy, si è stufato di collezionare pomeriggi e notti in panchina, valuterebbe nuove esperienze. Il suo entourage ha parlato con il Napoli, la disponibilità è totale, il nodo ingaggio esiste con la possibilità che il Chelsea possa pagare una cospicua fetta di ingaggio. Kepa sarebbe il preferito di una lista che giocoforza deve ospitare altri candidati, compreso quel Neto che ha già dato apertura per un ritorno in Italia".