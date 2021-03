Gazzetta - Restyling difesa Napoli, via Koulibaly e Maksimovic. Giuntoli pianifica i colpi Senesi e Milenkovic: le cifre

Calcio mercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la SSC Napoli si accinge a fare un autentico restyling difensivo. In uscita ci sono sia Kalidou Koulibaly (valutato 50 milioni, piace all'Everton) oltre che Nikola Maksimovic (in scadenza contrattuale. Giuntoli è già al lavoro per sostituirli in maniera adeguata.

MERCATO NAPOLI: PIACCIONO MILENKOVIC E SENESI

Gazzetta scrive a riguardo: "Per sostituirlo si sta pensando a Nikola Milenkovic della Fiorentina il cui contratto è in scadenza a giugno 2022: con una ventina di milioni l’operazione si potrebbe concludere. Ma Cristiano Giuntoli sta pianificando anche un’altra trattativa per portare a Napoli il difensore argentino del Feyenoord, Marcos Senesi. Il club olandese valuta il giocatore 15 milioni di euro. Se Koulibaly è una situazione in progress, l’addio di Nikola Maksimovic è scontato. Il difensore serbo non ha accettato il prolungamento del contratto che scadrà a giugno. La trattativa si è interrotta sull’aspetto economico, Maksimovic avrebbe voluto un robusto adeguamento dello stipendio attuale che è di 1,2 milioni di euro a stagione. Ma la risposta del club è stata negativa".