Gazzetta - Real Madrid pronto ad investire su Fabian non appena De Laurentiis invierà un segnale per trattare

Calciomercato Napoli - Nel progetto futuro del Napoli, l'allenatore Genanro Gattuso sarà coinvolto del tutto come annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Le idee della proprietà hanno convinto l’allenatore, il progetto tecnico non può prescindere da alcune certezze. Fabian interessa al Barcellona, confermato dallo stesso Setien. E non solo, perché anche il Real Madrid è pronto a investire sul centrocampista della nazionale spagnola se e non appena De Laurentiis invierà un segnale per trattare. Ipotesi comunque improbabile, in questo momento"