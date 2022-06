Gazzetta - Ostigard pronto per l'avventura al Napoli, ma sarà diversa da quella col Genoa per due motivi

Cinque milioni al Brighton e Leo Skiri Ostigard diventerà un calciatore del Napoli come annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il difensore norvegese è dunque pronto a questa nuova avventura in Italia, che si prospetta però diversa da quella in Liguria per tutta una serie di motivi:

"Innanzitutto, Ostigard nel Genoa è diventato in fretta un titolare inamovibile mentre a Napoli partirà alle spalle della coppia titolare che al momento è formata da Koulibaly e Rrahmani; in secondo luogo per la prima volta dopo diversi anni Leo cambierà definitivamente aria lasciando il Brighton non più a titolo temporaneo e per di più lo farà per giocare nella massima competizione internazionale per club, la Champions"