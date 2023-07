Gazzetta - Osimhen vuole capire come il Napoli si rinforzerà! Niente sparate pubbliche alla Mbappé ma...

Calciomercato Napoli - «L’unico che può prendere Victor Osimhen a questo punto è il Psg», dice Aurelio De Laurentiis, quasi a sfidare i nuovi padroni del vapore nel pallone: a noi due, scrive la Gazzetta dello Sport.

Anche se i rapporti con l’agente sono continui, solo dopo che il Psg si sarà ritirato De Laurentiis si siederà col rappresentante di Osimhen per cercare di allungare almeno di un anno il contratto:

"Victor sta bene a Napoli e sta vivendo con grande orgoglio la vittoria dello scudetto. Piuttosto ora, senza bisogno di “sparate” pubbliche come ha fatto Mbappé, creando uno strappo anche nella squadra, Osimhen vuole capire dalla società come sarà rinforzata la rosa che il Napoli allestirà per difendere lo scudetto e puntare alla Champions"