Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "I pregiudizi del nuovo agente William D’Avila sembrano caduti. E nella prossima settimana è in programma l’incontro decisivo col procuratore per definire il contratto di Osimhen, fermo restando che le società hanno già un accordo. Il Napoli però rimane all’erta, perché fin quando non ci saranno le firme, si teme qualche inserimento dalla Premier, come spera lo stesso D’Avila".