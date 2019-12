Gazzetta - Operazione da 30 mln tra Napoli e Verona: Amrabat e Rrahmani per giugno

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra molto sulle prossime mosse di mercato del Napoli, in particolare del d.s. Cristiano Giuntoli intento a chudere qualche affare a gennaio ma anche qualche altra trattiva da definire a giugno.

Affari per giugno. Vicini alla definizione invece le trattative che porteranno in estate dal Verona al Napoli il centrocampista Amrabat, marocchino con passaporto olandese e il difensore kosovaro Rrahmani. Un’operazione complessiva da circa 30 milioni che i club stanno definendo in vari particolari.