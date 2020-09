Gazzetta: non è detto che i soldi incassati dalle probabili cessioni di Koulibaly e Milik vengano reinvestiti sul mercato

Ultime mercato Napoli - Una lunga chiacchierata in un ristorante di Milano per discutere di Nandez, che il Cagliari ha offerto al Napoli per avere Ounas, che non rientra nei piani di Gattuso. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Il Cagliari vuole Ounas e lo ha chiesto ufficialmente. Al Napoli ha offerto Nandez, ma vorrebbe un conguaglio in denaro. Richiesta che, il club napoletano non può soddisfare. Il diktat di De Laurentiis non ammette eccezioni: prima di comprare bisogna vendere. E non è nemmeno detto che i soldi incassati dalle probabili cessioni di Koulibaly e Milik vengano reinvestiti sul mercato"