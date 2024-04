Gazzetta - Natan e Ostigard verso l'addio, il Napoli vuole darli via

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli segue Lucas Martinez Quarta, centrale argentino della Fiorentina in scadenza nel 2025, ne parla la Gazzetta dello Sport. Ma quale futuro per Natan e Leo Ostigard?

Napoli, Quarta dentro e due centrali fuori?

Quarta sarebbe il primo tassello per la difesa, ma non l’unico. Quale futuro per Natan e Leo Ostigard?