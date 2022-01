Gazzetta - Napoli su Gatti, è duello con altre due di A: il Frosinone fissa il prezzo per cederlo

L'uomo mercato della Serie B fa girare la testa a diversi club di Serie A. È la storia di Federico Gatti, 23 anni, di ruolo difensore del Frosinone con tanta voglia di sfondare. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ultime mercato Napoli

"Stirpe si frega le mani per il giocatore finito nel mirino di diversi club, in prima battuta il Napoli, ma anche il Torino e sullo sfondo il Sassuolo. Le due squadre si fronteggiano per portarlo a casa. Il d.s. del Frosinone Angelozzi guarda alle sirene di mercato: il Frosinone chiede 10 milioni di euro per vendere il difensore.

Grosso vorrebbe tenere il suo gigante almeno fino a giugno, quindi si valuta l’opzione di una cessione ora con un prestito al Frosinone, oppure una cessione a titolo definitivo a fine stagione. Di recente è stato il Bordeaux a bussare, provando a far crollare il muro ciociaro. Napoli e Torino fanno sul serio (e il Sassuolo sullo sfondo), ma i francesi studiano la soluzione per portarlo in Ligue 1"