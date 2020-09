Gazzetta - Milik-Roma, il Napoli ha chiesto il 10% sulla rivendita futura: il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'affare Milik: "Il Napoli spinge, vuole arrivare ad una soluzione in tempi brevi per la cessione di Arek Milik alla Roma. E la questione sembra a buon punto. A Trigoria è arrivato il segnale atteso per sedersi ad un tavolo e definire il tutto. La volontà non manca, i due club hanno raggiunto pure una sorta di accordo che prevede il pagamento di 3 milioni per il prestito, 15 per il cartellino più 7 di bonus per un totale di 25 milioni. Il Napoli avrebbe voluto anche il 10 per cento su un’eventuale rivendita del giocatore, ma la Roma si è opposta"