Gazzetta - Milik-Juve, bianconeri spazientiti dalle richieste del Napoli: si valuta l'arrivo a parametro zero nel 2021

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, continua il braccio di ferro tra Napoli e Juventus per il cartellino di Arek Milik. Il calciatore ha ormai da tempo un accordo economico con la società bianconera, ma l'affare non decolla poichè l'offerta juventina non soddisfa le esigenze partenopee. Secondo la rosea, Agnelli sarebbe disposto a far slittare tutto nel 2021 per prendersi Milik a parametro zero senza dare alcun indennizzo economico a De Laurentiis.