Hysaj, Inglese e Verdi sono i primi tre con cui il Napoli potrebbe far cassa in questa sessione di mercato. Ma la lista, secondo la Gazzetta dello Sport, non è finita qui. In primis questi tre vengono valutati 25 milioni ciascuno da Aurelio De Laurentiis. A loro andranno devono aggiungersi Rog, Diawara, Sepe e Grassi: dalle loro cessioni il Napoli ritiene di dover incassare almeno una quarantina di milioni. In totale 115 milioni di euro se le aspettative di guadagno verranno confermate.