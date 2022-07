Gazzetta - Lazio scatenata: Casale e Vicario in arrivo prima del ritiro

Calciomercato Napoli - Sarri chiedeva nuovi acquisti e la Lazio è pronta ad accontentare l'allenatore con due colpi immediati. Da Empoli e Verona sono in arrivo Vicario e Casale per la Lazio per il reparto difensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono pronti a partire entrambi nelle prossime ore con direzione Lazio.