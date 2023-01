Gazzetta, Laudisa: "Scambio Sirigu-Gollini in chiusura! Ounahi vale 20 mln, ma il Napoli ha un vantaggio"

Il collega delle Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa è intervenuto a Radio Kiss Kiss

"Siamo in chiusura per lo scambio Gollini-Sirigu con i calciatori che hanno dato la loro disponibilità all'operazione.

Ci sono stati interessi per Zerbin ma non così importanti da ipotizzare un trasferimento. Credo che resterà al Napoli perchè si è inserito bene.

Gollini è un partiere ancora giovane e deve dimostrare di essere maturato come ha fatto Meret.

Ounahi è un calciatore che vale intorno ai 20 mln. L'arma a disposizione del Napoli è la disponibilità di lasciarlo all'Angers fino a fine stagione a differenza dei clud di Premier che lo vorrebbero subito.

Si lavora per i rinnovi in casa Napoli. Mancano alcune formalità per Lobotka, mentre per gli altri le trattative non sono ancora concluse.

Traore è un giocatore che il Napoli ha seguito anche in passato ma credo che gli azzurri siano molto attrezzati nel ruolo degli esterni offensive.

Juan Jesus con Spalletti rende sempre bene, la sua riconferma è qualcosa di cui si parlerà verso la fine della stagione".