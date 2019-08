Gazzetta, Laudisa: "No di Dybala al Man United, vuole restare alla Juve! Oggi Paratici ci riprova"

"Nel primo vertice con la Juve Paulo Dybala vota no al Manchester United. Vuol restare bianconero. Oggi nuovi incontri: Paratici in pressing". Così su Twitter Carlo Laudisa, noto giornalista della Gazzetta dello Sport. Il mancato passaggio di Dybala in Premier e Lukaku alla Juve potrebbe complicare il mercato Napoli in entrata, poichè il piano B bianconero è Mauro Icardi dell'Inter, primo obiettivo per l'attacco azzurro.

Calciomercato Juve, Napoli attende news dallo scambio Dybala-Lukaku

In casa Juventus continua a tenere banco in queste ore il possibile scambio che porterebbe Dybala al Manchester United e Lukaku a Torino. Come spiega Sky Sport per il costo dei due cartellini, per l'importanza dei due club e dei due giocatori si tratta di un'operazione molto complicata perché in ballo ci sono molti soldi ma nonostante il suo rientro anticipato dalle vacanze, la Juventus ha chiesto a Dybala di non tornare ad allenarsi fino al 5 agosto, giorno che sarebbe dovuto rientrare dalle vacanze. Il club bianconero infatti non vuole creare inutili problemi al giocatore e si sarebbe preso questi tre giorni per cercare di chiudere lo scambio, anche perché l'8 chiuderà il mercato inglese.