Gazzetta, Laudisa: "Il futuro di Milik è ancora incerto, nessuno soddisfa le richieste di De Laurentiis"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte, durante Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, rilasciando alcune dichiarazioni:

”Il futuro di Milik è ancora molto incerto perché nessuno al momento soddisfa le richieste economiche di De Laurentiis che non vuole trattare per meno di cinquanta milioni. Vedremo cosa accadrà. Il prolungamento dei contratti in scadenza dipende da una trattativa privata tra il tesserato e il club. Per esempio Bonaventura non rinnova col Milan ma ha un accordo per questo due mesi per portare a termine la stagione”