Gazzetta, Laudisa: "Credo che Callejon consideri conclusa la sua esperienza in Italia, Under piace tanto a Giuntoli"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte, durante Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Credo che Callejon, come Albiol prima di lui, consideri conclusa la sua esperienza in Italia e voglia tornare in Spagna. Il Napoli in quel ruolo ha Politano e Lozano, bisogna capire come vorrá sostituirlo. Si sta parlando di Under che piace tanto a Giuntoli. De Laurentiis non è disposto a trattare Milik per una cifra inferiore ai 40 milioni. Sul polacco c’è la Juventus e anche il Milan oltre qualche club in Premier. Koulibaly? Bisogna aspettare la sfida col Barcellona ma non spasima per andar via al momento”