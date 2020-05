Mercato Napoli, Gazzetta: "La qualità non dovrà mancare, resta uno dei principi intorno al quale De Laurentiis sta ricostruendo"

La qualità non dovrà mancare. Resta questo uno dei principi intorno al quale Aurelio De Laurentiis sta ricostruendo il suo Napoli, come annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Profili mirati, che dovranno quantomeno compensare le uscite sul piano tecnico. Quella di Callejon, per esempio, non sarà semplice da rimpiazzare, e il presidente ha deciso di muoversi per tempo. Si punterà su profili giovani, dicevamo, ma di buona qualità, provando a investire sul mercato nostrano che offre discrete soluzioni. Giuntoli ne sta valutando due: Boga del Sassuolo e Orsolini del Bologna"