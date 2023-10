Gazzetta - La Juventus studia il colpo Zielinski gratis! Giuntoli programma il tentativo per strapparlo al Napoli

Ultime notizie Napoli - Il mercato non finisce mai e stavolta per la Juventus e per il Napoli non è soltanto un modo di dire. La sessione estiva si è chiusa un mese e mezzo fa. E quella invernale aprirà fra due mesi e mezzo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e il ds Giovanni Manna si muovono su diversi fronti:

"Piotr Zielinski ha il contratto in scadenza con il Napoli a giugno, non ha ancora rinnovato e continua a essere corteggiato pure dall’Arabia Saudita. Per l’azzurro non c’è ancora una trattativa, ma in Polonia segnalano i bianconeri vigili. In caso di mancato prolungamento, un tentativo per il polacco è da mettere in conto. In questo momento la Juventus è spettatrice e non si fa troppe illusioni anche perché consapevole del forte feeling tra Zielinski e l’ambiente Napoli"