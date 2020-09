Gazzetta - La Juve vira su Suarez anche per via delle difficoltà tra Roma e Napoli: è bloccato anche l’arrivo di Milik

Ultime calcio Napoli – Chi sarà il prossimo attaccante della Juventus: Luiz Suarez oppure Edin Dzeko? Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"La Signora ha scelto da giorni la strada che porta al Pistolero, la fiducia è crescente. Grazie allo sconto fiscale al lordo lo stipendio costerebbe 15 milioni circa. La Juve ha raffreddato via via l’interesse per Dzeko. Il bosniaco è stato a lungo il preferito, ma non ha puntato i piedi per lasciare la Capitale ed è frenato anche dalla difficile comunicazione Roma-Napoli: è bloccato anche l’arrivo di Milik in giallorosso. Una telefonata al fratello di Cavani ha poi permesso di appurare la difficoltà: il Matador vorrebbe 12 milioni di stipendio, troppo"