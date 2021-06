Gazzetta: l'impressione è che il Napoli possa stravolgere il centrocampo! Non è casuale che Giuntoli stia trattando due giocatori...

Ultime mercato Napoli - L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti vorrebbe mediani che sappiano tirare di sciabola e di fioretto, che racchiudano nelle loro caratteristiche entrambi le doti richieste. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Non è casuale che insieme a Basic Giuntoli stia trattando, con lo Sheffield United, Sander Berge, anche lui strutturato fisicamente e dal palleggio interessante. L’impressione è che il Napoli possa stravolgere per intero il centrocampo, il reparto che più ha sofferto nella prima parte della scorsa stagione, quando Gattuso non è riuscito a dargli un’identità trovata, poi, con lo spostamento di Zielinski nel tridente offensivo e l’inserimento di Demme al fianco di Fabian"