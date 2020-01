Gazzetta - Kumbulla-Napoli, si può chiudere anche in giornata. Amrabat stregato dall'Inter

Calcio mercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Amrabat e Kumbulla: "Il Napoli non ha intenzione di fermarsi e sta già lavorando per la prossima rifondazione. Perché Giuntoli è sul punto di concludere col Verona altre due operazioni. Una, riguarda Sofian Amrabat, 23 anni, centrocampista. I due club si sono già accordati, ma manca il si del giocatore. In effetti, su di lui ha deciso di puntare anche l’Inter che avrebbe convinto Amrabat con un ingaggio migliore. La stessa Inter con la quale il Napoli è entrato in competizione per Marash Kumbulla, difensore del Verona. In questo caso, l’offerta presentata da Giuntoli, di 20 milioni, è più soddisfacente e anche quest’operazione potrebbe essere conclusa nel giro di qualche ora, ma il giocatore arriverebbe a giugno".