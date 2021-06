Gazzetta - Koulibaly vuole il rinnovo dello stipendio da 6mln! Può restare, De Laurentiis fissa il prezzo per cederlo

Calciomercato Napoli - Dodici mesi dopo, nulla è cambiato, Kalidou Koulibaly non ha mai smesso di sentirsi precario, da due stagioni vive con la consapevolezza e la quasi certezza di dover mettere fine alla sua esperienza napoletana. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"De Laurentiis lo scorso anno ha rifiutato 70 milioni di euro dal Manchester City, gliene aveva chiesti 80. Alla fine, il senegalese raggiunse il ritiro di Castel di Sangro. Adesso, ne pretende 60 per Koulibaly: se dovesse ostinarsi a non trattare per cifre inferiori a quelle richieste, il “rischio” che resti è abbastanza concreto. Il difensore, però, vuole il prolungamento dell’attuale accordo in scadenza a giugno 2023, con uno stipendio di 6 milioni di euro a stagione, il più alto tra i giocatori del Napoli"