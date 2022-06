Calciomercato - Rocco Commisso vuole rinforzare la Fiorentina e punta a diversi acquisti in vista della prossima stagione. Tra i giocatori messi nel mirino c'è Luka Jovic del Real Madrid.

La Fiorentina non molla la presa per acquistare Luka Jovic. L'attaccante del Real Madrid è in uscita, il problema è reappresentato dall'ingaggio di 6 milioni di euro del serbo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.