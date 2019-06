Gazzetta - James Rodriguez-Napoli, operazione infattibile per ingaggio e diritti d'immagine

Napoli - James Rodriguez - Smentite e brusche frenate sull'affare James Rodriguez - Napoli. L'operazione risulta molto difficile sul piano economico. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la voce che arriva dalla Spagna sembra sia destinata a spegnersi per il trequartista. Il colombiano è molto legato ad Ancelotti, questo è un dato di fatto (come tantissimi giocatori in Europa) e in più i rapporti De Laurentiis-Mendes (il suo agente) sono ottimi. Attualmente James è al Bayern Monaco, ma in prestito dal Real Madrid.

Calciomercato Napoli, ingaggio James Rodriguez

Sarebbe, però, un'operazione eccessivamente dispendiosa sul piano economico. James Rodriguez percepisce al momento 6.5 milioni netti, più i diritti d'immagine. Il Napoli non può permettersi certi stipendi.