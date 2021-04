Calciomercato Napoli - Nikola Milenkovic accostato al Napoli. Sul giovane difenosre serbo della Fiorentina in scadenza nel 2022 ci sono Inter e Milan in forte pressing, ma con anche gli occhi delle inglesi come Manchester United e Liverpool. Intanto, secondo le ultime notizie dal Gazzetta dello Sport, su Milenkovic c'è il forte interesse dell'Inter che avrebbe scavalcato tutte grazie a Conte che con la sua difesa a tre l'avrebbe convinto il calciatore.