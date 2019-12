Gazzetta - Il Sassuolo cerca un esterno d'attacco: in lizza c'è anche Younes

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un interesse del Sassuolo per Younes: "Si compra solo a prezzo di saldo, comunque il Sassuolo si guarda attorno e la casella da riempire è in attacco dove l’infortunio di Defrel e il passaggio al 4-2-3-1 chiedono rinforzi sugli esterni. Potrebbe arrivare uno tra Farias del Lecce, già trattato in estate, Younes, che fatica a Napoli e il sampdoriano Gianluca Caprari, anche lui trattato questa estate. Se qualcosa si muoverà, insomma, sarà in attacco, ma le rivoluzioni, a gennaio, il Sassuolo non le fa".