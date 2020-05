Gazzetta - Il sì di Mertens è stato determinato anche dalla mobilitazione dei tifosi: i dettagli

Ultime mercato Napoli - Il contatto Skype intercorso tra il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e l'attaccante belga Dries Mertens è stato necessario per chiarire alcuni aspetti e per confermargli la volontà del club di voler reinvestire sulle sue qualità. La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla vicenda:

"Un sì, quello del giocatore, che è stato determinato anche dalla mobilitazione dei tifosi. «Non può finire così», era stato il loro messaggio recapitato all’attaccante. Napoli fa parte del vissuto di Dries, così come il feeling che lo lega alla gente. Una passione destinata a durare negli anni, nei prossimi due sicuramente. Poi, chissà, che per lui De Laurentiis non possa pensare ad un ruolo dirigenziale quando deciderà di sfilarsi gli scarpini"