Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe ad un passo dal definire l'acquisto di Cengiz Under dalla Roma. Ci sarebbe distanza minima tra domanda ed offerta: "E il Napoli è parecchio attivo in questi giorni. De Laurentiis ha offerto alla Roma 25 milioni di euro per Cengiz Under. I giallorossi ne chiedono 30, ma l’affare dovrebbe chiudersi".