Gazzetta - Il Napoli sta riflettendo seriamente sul futuro di Milik, l’opzione Icardi prende corpo ogni giorno di più

Non è un’amichevole che può stravolgere le valutazioni. Ma al di là della giusta difesa pubblica del centravanti, il Napoli sta riflettendo seriamente sul futuro di Arkadiusz Milik. È lui il centravanti che può finalizzare il gioco di Ancelotti? Se lo chiede l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Finora il tecnico ha chiesto un attaccante che agisca fra le linee, non una prima punta. Ma l’opzione Mauro Icardi sembra prendere corpo ogni giorno di più. E la riflessione è in corso. Perché se il Napoli riuscisse ad arrivare a lui, Milik sarebbe alternativo e non complementare all’argentino. A quel punto meglio tenerlo o cederlo?

Il polacco ha 25 anni e sta arrivando al pieno della maturità. Dalla Spagna dicono che il Betis Siviglia è pronto ad acquistarlo, ma De Laurentiis non è disposto a dar via i gioielli se non facendoli pagare a caro prezzo. Tornando con un flash all’amichevole, l’unico pallone decente di Milik è stato scagliato da pochi metri sul lato esterno della rete"