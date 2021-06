Gazzetta - Il Napoli insiste per Nuno Tavares: offerti 12 milioni più il cartellino di Mario Rui

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un Napoli molto interessato a Nuno Tavares del Benfica.

NUOVA OFFERTA PER NUNO TAVARES

Il quotidiano scrive: "Il Benfica chiede 15 milioni e pare che da questa cifra non voglia discostarsi. Ed allora, si è pensato di aggiungere alla parte in contanti, anche Mario Rui come contropartita tecnica. L’esterno del Napoli ha un passato nelle giovanili del Benfica prima di trasferirsi in Italia nel 2011, quando fu tesserato dal Gubbio, in serie B. Adesso, Giuntoli è in attesa di una risposta dei portoghesi. Tra l’altro, Nuno Tavares è stato utilizzato poco nella scorsa stagione, ha contato appena 14 presenze in Liga NOS e non gli dispiacerebbe fare un’esperienza in serie A. Il ragazzo piace alla dirigenza e all’allenatore napoletano, ha una discreta fisicità ed è molto veloce sulla fascia, garantendo entrambi le fasi"