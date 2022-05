Gazzetta - Il Napoli ha sondato il terreno per Broja! Tuchel ha svelato il suo futuro al Chelsea

Se il Napoli si muove su un centravanti significa che la cessione dell’attaccante africano Victor Osimhen appare più che possibile. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Da tempo gli scout del Napoli seguono il centravanti inglese di origini albanesi Armando Broja:

"Classe 2001, sta concludendo brillantemente la stagione in Premier al Southampton: 32 presenzecon 6 gol, e 3 centri nelle Coppe. In estate tornerà al Chelsea, Tuchel ha dichiarato: «Tornerà di sicuro. Voglio averlo in pre-stagione e decideremo in quel periodo cosa succederà. Dipende molto da lui».

Il Napoli ha sondato il terreno ma in ogni caso col passaggio di mano del club ogni trattativa appare prematura. Però piace, sarebbe un’altra scommessa importante"