Gazzetta - Il Cagliari ha offerto Nandez per avere Ounas, ma vuole un conguaglio! L'uruguaiano s’è detto entusiasta dell'ipotesi Napoli

Ultime mercato Napoli - Una lunga chiacchierata, all’ora di cena, in un ristorante di Milano, per discutere di Nahitan Nandez, 24 anni, il mediano che il Cagliari ha offerto al Napoli per avere Adam Ounas, l’esterno che non rientra nei piani tecnici di Gattuso. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Nei giorni scorsi, c’è stato l’incontro tra Giuntoli e Bentancourt, il manager del centrocampista che ha dato l’ok per avviare la trattativa. Nandez s’è detto entusiasta dell’eventuale nuova destinazione. Il Cagliari vuole Ounas e lo ha chiesto ufficialmente. Al Napoli ha offerto Nandez, ma vorrebbe un conguaglio in denaro. Richiesta che il club napoletano non può soddisfare. Il Napoli lo valuta 15 milioni e ha proposto al Cagliari uno scambio alla pari col mediano uruguaiano. Una condizione che non convince Giulini e Carta, ma la trattativa andrà avanti"