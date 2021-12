Gazzetta - Il Bayern Monaco ragiona su Insigne! Conte lo stima al Tottenham, tre club di A sul capitano del Napoli

All’apertura del mercato i calciatori che andranno in scadenza a giugno saranno liberi di firmare nuovi contratti per la prossima stagione con una squadra diversa. Per alcuni i rinnovi sono imminenti, per altri invece la strada è ancora in salita e potrebbero diventare occasioni inaspettate. Il sito della Gazzetta dello Sport si focalizza anche sul capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Quale futuro per Insigne?

Calciomercato Napoli