Gazzetta - Hysaj e Maksimovic, la Lazio pronta a chiudere il doppio colpo dal Napoli: la situazione

CALCIOMERCATO NAPOLI - Secondo l'edizione online di Gazzetta, la Lazio sarebbe pronta a fare un doppio colpo dal Napoli: "Maksimovic era stato vicino ad un trasferimento alla Lazio già lo scorso gennaio, ma poi non si trovò l’accordo con il Napoli. Adesso che c’è da trattare soltanto con il giocatore l’operazione dovrebbe andare in porto. Discorso simile per Hysaj, anche se sul laterale albanese c’è una maggiore concorrenza e non sarà semplicissimo arrivare ad un accordo. La Lazio punta comunque a chiudere per entrambi in modo da regalarli a chi siederà in panchina la prossima stagione, che si tratti di Inzaghi oppure di Gattuso".