Gazzetta - Higuain va verso la conferma alla Juventus: solo Icardi ribalterebbe tutto

Gonzalo Higuain va dritto verso la permanenza alla Juventus. A gran sorpresa, il Pipita, alla fine, può restare alla corte di Maurizio Sarri. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questo lo scenario attuale tra un pre campionato comunque positivo, la situazione con la Roma che non si sblocca e altre offerte che non arrivano. Solo un approdo di Mauro Icardi ribalterebbe gli scenari, ma le quotazioni dell'ex Napoli - sottolinea il quotidiano - sono in forte rialzo. Soprattutto considerando le uscite di Mario Mandzukic e Paulo Dybala.