Gazzetta - Giuntoli si muove sul mercato, ma non c’è l’ok di De Laurentiis ad alcuna delle trattative imbastite

Resta una primarietà di mercato, quella del terzino sinistro in casa Napoli. Il tema viene trattato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Da troppo tempo, per via dei gravi infortuni di Ghoulam, la squadra ha sofferto la mancanza di alternative a Mario Rui su quella fascia. E ora che anche l’adattato Hysaj ha terminato la sua esperienza al Napoli, ecco che per Spalletti c’è quella primarietà . Su più tavoli si muove il direttore sportivo Giuntoli, ma ancora non c’è l’ok del presidente De Laurentiis ad alcuna delle trattative imbastite"