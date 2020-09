Gazzetta - Ghoulam non trova acquirenti per la pesantezza del suo stipendio

Ultime calcio Napoli - Il mercato del Napoli è un continuo susseguirsi di indiscrezioni, in entrata e in uscita, senza però che si arrivi a qualcosa di concreto. Tutto ruota intorno alla direttiva impartita da De Laurentiis: bisogna cedere. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Diversamente, poco o nulla si potrà fare per rendere più competitivo l’organico. Giuntoli avrebbe individuato in Denayer del Lione il sostituto di Koulibaly. Riepilogando: Koulibaly è in uscita, Maksimovic e Hysaj non hanno ancora rinnovato e Ghoulam non trova acquirenti per la pesantezza del suo stipendio che è di 3,5 milioni di euro a stagione. Nell’ambiente Napoli c’è la convinzione che la vicenda Koulibaly giunga presto ad una conclusione. Per la fascia mancina è stato bloccato Karbownik"