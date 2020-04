Gazzetta - Gattuso-ADL, intesa raggiunta fino al 2021: entrambi non eserciteranno le clausole di svincolo. Il patron ha voluto la riconferma per tre motivi

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è ormai ufficiosa la riconferma di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli fino al 30 giugno del 2021. Il contratto, molto articolato firmato a dicembre, prevedeva una doppia clausola: una in favore del tecnico da esercitare entro il 30 aprile e l'altra per De Laurentiis entro l'8 giugno. Entrambe prevedono lo svincolo contrattuale dietro il pagamento di una penale. Né il tecnico né il presidente eserciteranno questa facoltà: si andrà insieme almeno per un altro anno e mezzo. Tutto era già stato deciso nei primi di marzo quando ci fu l'incontro a Castel Volturno tra Rino e ADL prima che ci fosse il lockdown. A spingere il patron alla riconferma sono stati vari motivi: la convergenza dell'allenatore sulla campagna acquisti invernale, la rinascita di una squadra spaccata e depressa dal punto di vista psicofisico ed il recupero di calciatori che sembravano ormai aver perso la bussola.