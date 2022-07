Calciomercato Napoli - Il Napoli potrebbe essere a sorpresa la prossima squadra di Paulo Dybala, nonostante le smentite di Cristiano Giuntoli. Intanto, arrivano aggiornamenti riguardo la situazione del calcaitore argentino. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, intanto, il calciatore sta tornando in Italia e nelle prossime ore sarà di nuovo a Torino, ma non avrà un gruppo al quale unirsi, un allenatore a guidarlo, compagni con i quali condividere lo spogliatoio e il campo.