Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis pronto a pagare la clausola rescissoria di Manolas"

Ultimissime mercato calcio Napoli. Il club azzurro insiste per Manolas, difensore della Roma individuato come sostituto di Raul Albiol. La Gazzetta dello Sport stamattina aveva riportato gli sviluppi della trattativa, con De Laurentiis che sta provando a sfruttare il rapporto con Mino Raiola, agente di Manolas, per convincere la Roma a calare le pretese sul prezzo.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Manolas

Ora, però, arrivano aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Roma per Manolas. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira sostiene che: "Il Napoli ha offerto un quinquennale da 4 milioni netti a stagione a Kostas Manolas. In settimana summit con Raiola per provare a chiudere. De Laurentiis pronto a pagare la clausola da 36 milioni per strapparlo alla Roma".