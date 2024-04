Gazzetta - De Laurentiis vuole un nome importante per ripartire, ecco in base a cosa sceglierà il nuovo allenatore

Calciomercato SSC Napoli - Il casting per il prossimo allenatore del Napoli si arricchisce di un nuovo candidato nella lista di Aurelio De Laurentiis, ovvero Vincenzo Montella, ex Roma e attuale ct della Turchia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Aurelio De Laurentiis ha deciso di prendersi il tempo necessario per valutare bene tanti profili, prima di scegliere a chi affidare il nuovo ciclo azzurro:

"Lo farà ancora una volta seguendo quell’istinto che in passato lo ha portato a scelte sorprendenti ma vincenti e che invece nell’estate post scudetto lo ha tradito. Il presidente vuole un nome importante per ripartire, per cancellare l’anno nero e riportare velocemente il Napoli a lottare per le zone alte della classifica"