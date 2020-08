Gazzetta - De Laurentiis si è messo in scia di Abramovich, su Osimhen all-in senza paura di investire 80mln

Giovani al potere. Cambia il mercato e le big si sfidano a suon di milioni per accaparrarsi le stelline più promettenti del calcio europeo. In un momento di incertezza per grandi nomi over 30 come Cavani e Suarez, i colpi più dell’estate sono tutti ragazzi terribili come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Il Bayern che ha puntato sul giovanissimo Alphonso Davies è un esempio virtuoso che ora tutti vogliono seguire. Il terzino canadese, pagato appena 18 milioni a gennaio 2019 dal Vancouver e sorpresa della Champions, oggi non ha prezzo. De Laurentiis si è messo in scia di Abramovich facendo all in sul ventunenne Osimhen senza paura di investire 80 milioni per il crack dell’ultima Ligue 1. Il Lilla, perso il fuoriclasse nigeriano, ha subito messo parte dell’incasso sul promettente ventenne canadese Jonathan David"