Gazzetta - De Laurentiis non si opporrà alle cessioni di Koulibaly, Allan e Fabian! In arrivo oltre 200mln?

Calciomercato Napoli - Dopo aver speso oltre 100 milioni di euro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrà la necessità di rientrare da questa spesa. E lo farà attraverso alcune cessioni importanti, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Dagli addii di Callejon e Mertens non riceverà benefici: sono a scadenza. Il presidente, comunque, non si opporrà a giugno alle cessioni di Kalidou Koulibaly, valutato 80 milioni di euro, di Allan (60 milioni) e di Fabian Ruiz per il quale il Real Madrid è pronto a investire 70 milioni di euro. Insomma, se così fosse, il club incasserebbe oltre 200 milioni di euro"