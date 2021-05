Gazzetta, De Caro: "Spalletti ad un passo dal Napoli, Koulibaly potrebbe essere sacrificato"

Napoli calcio -. “Kaio Jorge? È un giocatore importante, ed è normale che ci siano tante squadre che lo seguono. Il mercato è lungo, e se c’è un obiettivo sicuro converrebbe chiudere subito la trattativa prima di scatenare aste - queste le parole di Andre Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ai microfoni de ‘Il Sogno Nel Cuore’, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio - Il Napoli ha già le idee abbastanza chiare sui calciatori che vuole nella prossima stagione. Le squadre, però, si fanno tenendo in considerazione l’opinione dell’allenatore, ed è per questo che, credo, Spalletti sia davvero vicino alla firma. Koulibaly? Ci sono calciatori che in passato hanno avuto valutazioni incredibili, ma se prima Kalidou era valutato 100 milioni, ora anche 50 milioni sono una cifra adeguata al calciatore. Sono cifre davvero importantissime che nessuno in Italia al momento si può permettere, nemmeno l’Inter. Io mi auguro che Koulibaly possa restare ancora al Napoli per un progetto importante. Ma il calcio insegna che a volte vendere un fuoriclasse può portare altri calciatori in rosa molto importanti“